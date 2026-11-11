Mersin Adliyesi'nde fidan dikim etkinliği yapıldı

Mersin Adliyesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye bahçesinde yapılan etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, başsavcı vekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

Emre ve beraberindekiler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

Başsavcı Emre, programdaki konuşmasında, toprakla buluşturulan her bir fidanın geleceğe bırakılabilecek en kıymetli miras olduğunu ifade etti.