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        Mersin Adliyesi'nde fidan dikim etkinliği yapıldı

        Mersin Adliyesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Mersin Adliyesi'nde fidan dikim etkinliği yapıldı

        Mersin Adliyesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye bahçesinde yapılan etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, başsavcı vekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

        Emre ve beraberindekiler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

        Başsavcı Emre, programdaki konuşmasında, toprakla buluşturulan her bir fidanın geleceğe bırakılabilecek en kıymetli miras olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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