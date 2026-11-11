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        Mersin'de aranan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde 6 gün önce kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Mersin'de aranan Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde 6 gün önce kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Kurtsuyu Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 Kasım'dan itibaren haber alınamayan Değirmen için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları sürdü.

        AFAD ve jandarma ekipleri, Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde havadan ve karadan inceleme yaptı.

        Göksu Irmağı ve çevresini de botla araştıran ekipler, Değirmen'in cansız bedenine ulaştı.

        İkamet adresinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki ırmağın kenarında bulunan Değirmen'in naaşı, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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        Vali Atilla Toros, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol ve Belediye Başkanı Murat Orhan da arama çalışması yapılan bölgede incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

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