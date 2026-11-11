Mersin'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası, ölü bulundu

Kurtsuyu Mahallesi'nde oturan kızının evinden, 6 Kasım gecesi çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara; jandarma, AFAD, AKUT, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve off-road kulübü ekipleri katılırken; havadan İHA desteği sunuldu. Ekipler, bu sabah çıktığı eve 1 kilometre uzaklıktaki çalılıkta Değirmen'in cansız bedenini buldu. Değirmen'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.