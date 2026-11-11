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        Mersin'deki kayıp yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde bir haftadır aranan 70 yaşındaki alzaymır hastası kadının cansız bedeni, kırsal alanda çalılıklar arasında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Mersin'deki kayıp yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde bir haftadır aranan 70 yaşındaki alzaymır hastası kadının cansız bedeni, kırsal alanda çalılıklar arasında bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, 5 Kasım'da ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nden 70 yaşındaki alzaymır hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, ilk günden itibaren bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaya AFAD koordinesinde jandarma ve motorize ekipler dahil birçok arama kurtarma personeli katıldı. En son Kışla Mahallesi mezarlığı yolunda kameraya görüntülendiği bildirildi. 7 gündür kayıp olan kadının bulunması için bugün de arama yapan ekipler, öğleden sonra sonuca ulaştı. Ekipler yaşlı kadının Kışla Mahallesi Zeyne Köprüsü Kırmakan mevkiinde çalılık alanda kadının cansız bedenini buldu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından cenazenin alınarak adli tıpa sevk sevk edildiği bildirildi.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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