Köy okulunda örnek çalışma: Müdürle birlikte öğrenciler zeytin hasadına başladı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir köy okulunda eğitim; sınıf duvarlarının dışına taşındı. Okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler 7 dönümlük bahçede dayanışma içinde zeytin hasadına başladı.

Erdemli ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Kösbucağı Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürüyle birlikte örnek bir çalışmaya başladı. 9 öğretmen ve 72 öğrenciyle eğitim öğretimin sürdüğü Kösbucağı Ortaokulu'nda okul müdürü Yüksel Hami Us'la beraber çocuklar zeytin bahçesinde hasat yaptı. Okul bünyesindeki 7 dönümlük eğitim bahçesinde öğrenciler, hasatta görev alarak hem doğa sevgisi, çevre bilinci ve sorumluluk kazanıyor hem de okullarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. 1 ton civarında ürün beklenen ve hasadın sürdüğü okulda toplanan zeytinlerden elde edilecek yağların satışa çıkarılarak elde edilen gelirin okul için kullanılacağı belirtildi.

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"Öğrencilerimiz her aşamada etkin rol oynuyor"

72 öğrenci 9 öğretmenle eğitim öğretime devam ettiklerini belirten okul müdürü Yüksel Hami Us, "Şu an 7 dönüm eğitim bahçemiz bulunuyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ben okul müdürü olarak hasadımızı yapıyoruz. Bu da bir nevi öğrencilerimiz için bir eğitim. Öğrencilerimiz her yaptığımız iştirakte yanımızda bulunuyor. Doğayı tanıyorlar, her aşamada etkin rol oynuyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizin de sorumluluk ve çevre bilinciyle duyarlılıkları üst düzey şekilde artıyor. Bahçemizde mesela herhangi bir çöp bulamazsınız. Doğaya zarar verme değil, doğayla iç içe, doğayla birleşik ve doğayla el ele verme gibi bir hedefimiz, amacımız var. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

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Müdür Us, ayrıca hasat ettikleri zeytinlerden elde edilen yağların okul aile birliği aracılığıyla satılarak gelirinin de okula yararına kullanıldığını kaydetti.

Öğrenciler severek hasat yapıyor

Zeytin hasadına katılan öğrenciler ise, hem okullarına katkı sağladıkları için hem de üretimi öğrendikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Azize Ecrin Yarar ise, "Bu zeytinleri toplayarak okulumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Arkadaşlarımızla daha samimi ve daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu zaman bize daha toplumsal güçlendirmeyi anlatıyor. Toplumsal iyi anlaşmamızı ve daha iyi iletişim kurmamızı sağlıyor. Biz bu işi yaparken eğleniyoruz, severek yapıyoruz" diye konuştu.

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Hasatta görev alan öğrencilerden Fatma Beyza Özmen'de "Zeytin toplamak bizim için eğlenceli bir iş ve de arkadaşlarımızla daha güzel bir şekilde etkinlikler yapıyoruz. Okulumuza da katkı sağladığımız için de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.