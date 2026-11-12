Mezitli Belediyesinden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık semineri

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında kadınların bilinçlenmesi, şiddete karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla farkındalık semineri düzenlendi.

Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Aile Atölyesinde gerçekleştirilen seminere, belediyede görev yapan Psikolog İlayda Baran ve Psikolog Nisa Su Karaoğlan katıldı. Seminerde, kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ile şiddetle mücadelede psikolojik desteğin önemi ele alındı.

Şiddetin farklı türleri ele alındı

REKLAM

Seminerde katılımcılara fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet türleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca sağlıklı ilişkilerde güven ve sınırların önemi, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri ile psikolojik destek süreçleri değerlendirildi.

Şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla sınırlı olmadığına dikkat çekilen etkinlikte, psikolojik ve duygusal şiddetin de bireylerin yaşamında derin izler bırakabileceği ifade edildi. Çocukların şiddet ortamından nasıl etkilendiği ve farklı yaş dönemlerinde gösterebilecekleri tepkiler de seminerin başlıkları arasında yer aldı.

Kadınların hakları konusunda bilinçlenmesi vurgulandı

REKLAM

Seminerde, kadınların sahip oldukları haklar konusunda bilinçlenmesinin, güvenli ilişkilerin güçlendirilmesinin ve ihtiyaç duyulduğunda psikolojik destek alınmasının önemine vurgu yapıldı. Şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın öneminin de ele alındığı etkinlikte, kadınların yalnız olmadığının ve ihtiyaç halinde destek mekanizmalarına başvurulmasının gerekliliğinin altı çizildi.

"Şiddetsiz bir yaşam her kadının hakkıdır"

Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Kadınların korkmadan, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum oluşturmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Selağzı, "Şiddetin her türüne karşı durmak, kadınların yanında olmak ve dayanışmayı büyütmek zorundayız. Çünkü güçlü kadınlar, güçlü ailelerin ve güçlü bir toplumun temelidir. Mezitli Belediyesi olarak kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer almasını, hakları konusunda bilinçlenmesini ve kendilerini güvende hissetmesini önemsiyoruz" dedi.

REKLAM

Kadınların güçlendiği, çocukların sevgi ve güven ortamında büyüdüğü bir Mezitli için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Selağzı, "Şiddetsiz bir yaşam herkesin en temel hakkıdır" ifadelerini kullandı.