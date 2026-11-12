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        Akdenizli kadınlar hem öğreniyor hem meslek sahibi oluyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde kadınların meslek edinerek ekonomik hayata daha aktif katılmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen ücretsiz kurslar ilgi görüyor. Çay Mahallesi Kültür Evinde açılan protez tırnak ve nail art kursuna mahalleli kadınlar yoğun katılım sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Akdenizli kadınlar hem öğreniyor hem meslek sahibi oluyor

        Mersin’in Akdeniz ilçesinde kadınların meslek edinerek ekonomik hayata daha aktif katılmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen ücretsiz kurslar ilgi görüyor. Çay Mahallesi Kültür Evinde açılan protez tırnak ve nail art kursuna mahalleli kadınlar yoğun katılım sağlıyor.

        Akdeniz Belediyesi tarafından kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkı sunmak ve güncel meslek alanlarında eğitim almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen meslek kurslarına yenileri ekleniyor. Bu kapsamda Çay Mahallesi Kültür Evinde açılan ücretsiz protez tırnak kursu, kadınların ilgi gösterdiği eğitimlerden biri oldu.

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        Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde kursiyerlere; tırnak anatomisi, hijyen kuralları, jel sistem protez tırnak uygulamaları, kalıcı oje ve tırnak süsleme teknikleri öğretiliyor. Kursiyerler, eğitimlerde öğrendikleri uygulamaları birbirleri üzerinde deneyerek mesleğin inceliklerini öğreniyor.

        Hem sosyalleşiyor hem meslek öğreniyorlar

        Kursa katılan kadınlar, mahallelerinde ücretsiz olarak profesyonel eğitim alma imkanının kendileri için önemli olduğunu belirtti. Eğitimlerin yalnızca meslek öğrenmelerine değil, aynı zamanda sosyalleşmelerine de katkı sağladığını ifade eden kursiyerler, aldıkları eğitimle gelecekte kendi iş yerlerini açmayı veya güzellik salonlarında çalışmayı hedeflediklerini söyledi.

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        Kadınlar, dışarıda yüksek maliyetlerle verilen profesyonel eğitimleri mahallelerinde ücretsiz alabilmenin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Eğitim sonunda verilecek sertifikaların da iş hayatına atılma konusunda kendilerine avantaj sağlayacağını belirten kursiyerler, güzellik salonları, kuaförler ve estetik merkezlerinde istihdam edilmeyi hedefliyor.

        Akdeniz Belediyesi yetkilileri ise kadınların meslek edinmelerini, üretime katılmalarını ve ekonomik açıdan güçlenmelerini destekleyen kursların farklı branşlarda devam edeceğini bildirdi.

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