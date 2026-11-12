Mersin'de çiftçilere ekipman desteği verildi
Mersin'in Anamur ilçesinde, çiftçilere çapa, ceviz soyma makinesi ve hayvan suluğu desteği sağlandı.
Giriş: 12.11.2026 - 13:16 Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde, çiftçilere çapa, ceviz soyma makinesi ve hayvan suluğu desteği sağlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte çiftçilere, 11 çapa, 2 ceviz soyma makinesi ve 18 hayvan suluğu verildi.
Kaymakam Kemal Duru, programdaki konuşmasında, ilçenin tarımda önemli konumda olduğunu söyledi.
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