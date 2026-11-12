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        10 kırsal mahallenin merkez mahalle statüsüne dönüştürülmesinde yürütmeyi durdurma kararı

        MERSİN'in Anamur ilçesinde tarım yapılan 10 mahallenin kırsal mahalle statüsünden çıkarılarak merkez mahalle statüsüne dönüştürülmesine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:12 Güncelleme:
        10 kırsal mahallenin merkez mahalle statüsüne dönüştürülmesinde yürütmeyi durdurma kararı

        MERSİN’in Anamur ilçesinde tarım yapılan 10 mahallenin kırsal mahalle statüsünden çıkarılarak merkez mahalle statüsüne dönüştürülmesine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verildi.

        Mersin’in Anamur ilçesinde tarım yapılan 21 mahallenin kırsal statüsünden çıkartılarak merkez mahalle statüsüne dönüştürülmesi için ocak ayında Anamur Belediyesi Meclisi’nce onaylanan, ardından Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen karar, yargıya taşındı. Mersin 1’inci ve 2’nci İdare Mahkemeleri tarafından, 10 mahallenin kırsal mahalle statüsünden çıkarılarak merkez mahalle statüsüne dönüştürülmesi için alınan karara karşı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kararda söz konusu mahalleler için ‘tarımsal üretim, kırsal ekonomik ve doğal kaynaklarla ilişki yönünden kırsal mahalle niteliğini eksiksiz biçimde sürdürdüğü kanaatine ulaşılmıştır' denildi.

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        Kararın ardından Anamur Ziraat Odasında Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, dava avukatları ve mahalle muhtarları basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Avukat Muhammet Tokalı, Anamur Belediyesi ve ardından Büyükşehir Belediyesi meclislerinde alınan kararların ardından bir hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi. Tokalı, bölge halkının ruhsat başta olmak üzere, su faturası, emlak vergisi gibi birçok alanda zorluk yaşayacaklarını belirterek, “Burada mahallelerin merkeze uzaklık, tarımsal üretip yapıp yapmadığı, hayvancılık yapıp yapmadığı gibi konular değerlendirilerek bir karar alınması gerekiyordu. Ama tüm bunlar dikkate alınmadan merkeze 40 kilometre uzaklıktaki mahalle merkez mahallesi sayılacak. Karar üzerine başlattığımız hukuk mücadelesinin ardından bilirkişi heyeti bölgede incelemelerde bulundu. Sunulan rapor ile 10 mahallemizin kırsal mahalle statüsünde olmasın karar verildi. Mahkeme bu işin hem hukuka aykırı hem de uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağını belirtti” dedi.

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        Avukatlar Abdulkadir Gümüş ve Ahmet Cop da kararın üretici ve bölge halkı için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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