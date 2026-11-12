Pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlere ateş açtı ardından intihara kalkıştı: 1 ölü, 5 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlere ateş açtı. Bir kadının öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayda şüpheli, başına dayadığı silahı ateşleyerek ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Elindeki pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlerin arasına giren kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre hedef gözetmeksizin etrafa ateş açmaya başladı. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi vurulurken, şüpheli, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıda yaralananlardan ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı ise ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedavisi süren yaralılardan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.