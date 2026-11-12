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        Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın sokakta tüfekle ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:32 Güncelleme:
        Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın sokakta tüfekle ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D400 Karayolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede bir şahıs, kaldırımda yürüyerek yanında bulunan tüfekle çevreye rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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