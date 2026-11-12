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        Mersin'de Akdeniz Belediyesinden kadınlara protez tırnak eğitimi

        Mersin'de Akdeniz Belediyesi tarafından kadınların istihdamına katkı sağlanması amacıyla ücretsiz protez tırnak kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Mersin'de Akdeniz Belediyesinden kadınlara protez tırnak eğitimi

        Mersin'de Akdeniz Belediyesi tarafından kadınların istihdamına katkı sağlanması amacıyla ücretsiz protez tırnak kursu açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çay Mahallesi Kültür Evi'nde düzenlenen kursta kadınlara protez tırnak ve tırnak süsleme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

        Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere tırnak anatomisi, hijyen kuralları, jel sistem protez tırnak uygulamaları ve kalıcı oje teknikleri öğretiliyor.

        Kursa katılan kadınlar, hem meslek edinme hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

        Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin kendi işlerini kurabilmeleri veya güzellik salonlarında çalışabilmeleri hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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