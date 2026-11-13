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        Mersin Büyükşehir Belediyesinin projeleri kentin çehresini değiştiriyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği, yapımını sürdürdüğü ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projelerle sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katkı sunmayı hedefliyor. Anamur'dan Tarsus'a kadar birçok ilçede yürütülen projelerle yeni sosyal yaşam alanları oluşturulması, tarihi yapıların korunması ve yeşil alanların artırılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Mersin Büyükşehir Belediyesinin projeleri kentin çehresini değiştiriyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği, yapımını sürdürdüğü ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projelerle sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katkı sunmayı hedefliyor. Anamur'dan Tarsus'a kadar birçok ilçede yürütülen projelerle yeni sosyal yaşam alanları oluşturulması, tarihi yapıların korunması ve yeşil alanların artırılması amaçlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kentin farklı noktalarında yeni projeler hayata geçiriliyor. Müftü Deresi Yaşam Vadisi, Kasaplar Çarşısı, Tarsus Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi, Tarsus Altaylılar Yerleşkesi, Mezitli Kent Meydanı, Karaduvar Sosyal Yaşam Merkezi, Anamur Çocuk Kampüsü ve Bozyazı Sosyal Yaşam Merkezi projeleriyle vatandaşların sosyal ve kültürel imkanlarının artırılması hedefleniyor.

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        Müftü Deresine 1,5 milyon metrekarelik yaşam alanı

        Kentin önemli projelerinden biri olan 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi', toplam 3 etaptan oluşacak. 1 milyon 539 bin metrekarelik alanı kapsayan projede yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk oyun grupları, seyir terasları ile sosyal ve kültürel alanlar yer alacak. Taşkın koruma çalışmalarının da dahil edildiği projeyle kentin altyapı ve su yönetimine katkı sağlanması planlanıyor. Vadi boyunca oluşturulacak meydanlar, sosyal buluşma noktaları ve su kenarındaki yürüyüş yollarıyla vatandaşlara yeni bir yaşam alanı sunulacak.

        Tarihi Kasaplar Çarşısı restore edilecek

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        Mersin'in tarihi yapılarından Kasaplar Çarşısı da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen ve başlangıçta sebze ile meyve satışı yapılan 'Sebzeli' olarak kullanılan yapı, zaman içerisinde kasapların ve çeşitli iş yerlerinin bulunduğu bir çarşıya dönüştü. Yıllar içerisinde yapılan müdahaleler nedeniyle özgün mimari özelliklerinin bir bölümünü kaybeden çarşı, tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilecek.

        Tarsus'a kültür ve sanat merkezi

        Tarsus Şelalesinin yanında bulunan Şelale Otelin yerine 'Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi' inşa edilecek. Projede 500 kişilik açık ve 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 toplantı salonu, 464 kişilik çok amaçlı salon, 2 sergi salonu ve 2 eğitim atölyesi bulunacak. Ayrıca 630 metrekarelik restoran alanı, 6 bin 440 metrekarelik açık etkinlik alanı, 5 bin metrekarelik yeşil alan ve 90 araç kapasiteli otopark yer alacak.

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        Tarsus'ta hayata geçirilmesi planlanan yaklaşık 23 bin metrekarelik 'Altaylılar Yerleşkesi' ise spor salonu, yarı olimpik açık yüzme havuzu, çocuk kampüsü ile spor ve dinlenme alanlarını bünyesinde barındıracak.

        Mezitli'ye yeni kent meydanı

        Mezitli ilçesinde yapılacak 'Mezitli Kent Meydanı' projesiyle vatandaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği yeni bir alan oluşturulacak. Projeyle ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanmasının yanı sıra kent estetiğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Öte yandan, Karaduvar Sosyal Yaşam Merkezi, Anamur Çocuk Kampüsü ve Bozyazı Sosyal Yaşam Merkezi projelerinde de çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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