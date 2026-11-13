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        Mersin Valiliği:" Saldırıyı gerçekleştiren şahsın intihar girişiminde bulunduğu ağır yaralandığı tespit edilmiştir"

        Mersin Valiliği, Erdemli ilçesinde 1 kadının öldüğü, biri şüpheli, 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren şahsın intihar girişiminde bulunduğu ve ağır yaralandığının tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 01:14 Güncelleme:
        Mersin Valiliği:" Saldırıyı gerçekleştiren şahsın intihar girişiminde bulunduğu ağır yaralandığı tespit edilmiştir"

        Mersin Valiliği, Erdemli ilçesinde 1 kadının öldüğü, biri şüpheli, 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren şahsın intihar girişiminde bulunduğu ve ağır yaralandığının tespit edildiğini bildirdi.

        Olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D400 Karayolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede şüpheli M.F.G. kaldırımda yürüyerek yanında otomobilde getirdiği tüfekle çevreye henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 41 yaşındaki Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Anna Barakat olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunurken savcının incelemesi sonrasında Barakat'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şüphelinin geldiği otomobil ise çekiciyle çekildi.

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        Mersin Valisi Atilla Toros olay yerine gelerek İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan bilgi aldı. Daha sonra ise hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti. Soruşturması devam eden olayla ilgili valilik tarafından da resmi açıklama yapıldı.

        Açıklamada: "Erdemli ilçesinde 12 Kasım 2026 saat 20.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Erdemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, olayın ardından intihar girişiminde bulunduğu ve ağır yaralandığı tespit edilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmekte, adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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