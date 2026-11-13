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        Mersin Sinema Ofisi, kenti film ve dizi yapımcılarının rotasına taşıyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mart 2024'te faaliyetlerine başlayan Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası film, dizi ve belgesel yapımcılarının çekim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Kurulduğu günden bu yana 26 destek başvurusu alan ofisin desteklediği 7 yapımın çekimleri tamamlanırken, bir uzun metrajlı filmin çekimleri ise Tarsus'ta devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Mersin Sinema Ofisi, kenti film ve dizi yapımcılarının rotasına taşıyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mart 2024'te faaliyetlerine başlayan Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası film, dizi ve belgesel yapımcılarının çekim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Kurulduğu günden bu yana 26 destek başvurusu alan ofisin desteklediği 7 yapımın çekimleri tamamlanırken, bir uzun metrajlı filmin çekimleri ise Tarsus'ta devam ediyor.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kentin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğini sinema sektörüne tanıtıyor. Özellikle İstanbul merkezli yapımcı ve yönetmenlerin Mersin'i çekim mekanı olarak değerlendirmelerine katkı sağlayan ofis, çekim alanlarının belirlenmesinden yerel ekiplerle iletişim kurulmasına, ulaşım ve konaklamadan prodüksiyon ihtiyaçlarına kadar birçok konuda destek sunuyor. Yapım süreçlerini kolaylaştıran çalışmalarla kentin sinema sektöründeki yerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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        Yerel sinema sektörüne de destek sağlanıyor

        Mersin Sinema Ofisi, şehir dışından gelen yapım ekiplerinin yanı sıra kentte yaşayan oyuncuların, sinema emekçilerinin ve genç yeteneklerin sektörde yer almasına da katkı sağlıyor. Mersin Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine yönelik atölyeler, yönetmen söyleşileri, uluslararası film gösterimleri, festivaller ve açık hava sineması etkinlikleriyle kentte sinema kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

        Öte yandan, Sinema Ofisinin ilk desteklediği yapım olan ve Mersin'de çekilen 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' filminin 99. Akademi Ödüllerinde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlenmesi, kentin sinema alanındaki görünürlüğünü artıran gelişmeler arasında yer aldı.

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        "Şimdiye kadar 7 yapımın çekimleri tamamlandı"

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler ve Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Sinema Ofisinin kuruluş amaçlarından birinin kentin sinemayla anılan bir konuma gelmesini sağlamak olduğunu belirtti. Yapımcı ve yönetmenlere lojistik destek sunduklarını, kentte yaşayan sinema emekçilerine de istihdam imkanları oluşturulmasına katkı sağladıklarını ifade eden Akça, sinemaseverlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Sinema Ofisinin bugüne kadar 26 destek başvurusu aldığını belirten Akça, "Bunlardan yapım olarak desteklenen 7 tanesinin çekimleri tamamlandı. Bu 7 desteklenen yapımın 3 tanesi uzun metrajlı film, 2 tanesi belgesel, 1 tanesi uluslararası ölçekte bir mini dizi, 1 tanesi de kısa belgesel oldu. Halihazırda uzun metrajlı Danalar ve İnsanlar filminin de Tarsus'ta çekimleri devam ediyor" dedi.

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        Yapımcılara çekim mekanı rehberliği

        Lojistik desteğin yanı sıra yapımcılara çekim mekanlarının belirlenmesi konusunda da rehberlik ettiklerini anlatan Akça, "Özellikle İstanbul'da yaşayan ve şehrimizi bilmeyen sektörün temsilcileri, henüz Mersin'e gelmeden web sitemiz aracılığıyla ve Sinema Ofisinin bilgilendirme hizmetleriyle şehirle alakalı birtakım bilgilere sahip oluyorlar. Mersin'deki çekim yapılabilecek mekanları ve alanları web sitemizden fotoğraf ve video ortamında tespit etmiş oluyorlar" diye belirtti.

        "Sinema sektörü artık Mersin'i mutlaka film çekilecek şehirler arasında görüyor"

        Mersin Sinema Ofisinin ilk desteklediği 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' filminin Oscar'da Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlendiğini hatırlatan Akça, "Mersin, coğrafyası ve kendine has kültürel özellikleriyle film ve dizi çekimleri için çok ideal şartlara sahip. Bizim de Mersin'i sinema endüstrisiyle anılan bir kent haline getirmemiz için teşvik edici birtakım projelerimizin olması gerekiyordu. Ve işte Mersin'in sinema alanında en büyük projesi Mersin Sinema Ofisi oldu. Son 2 yıldır çekilen film, dizi ve belgesellere baktığımızda da bunu görüyoruz. Sektör artık Mersin'i mutlaka film çekilecek iller arasında iyi bir noktada görüyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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