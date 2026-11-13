Mersin'de kasım ayında deniz keyfi

Mersin'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte bir vatandaş, kasım ayının ortasında denize girerek yazdan kalma görüntüler oluşturdu.

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Mersin'de sıcaklıkların 15 derece civarında seyretmesi renkli görüntülere sahne oluyor. Güneşli havayı fırsat bilen bir vatandaş, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akyar Koyu'nda denize girerek sakinliğin tadını çıkardı.

Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu bölgede denize giren vatandaş, suyun sıcaklığından memnun olduğunu belirterek, kasım ayında denize girmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

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Mevsim nedeniyle sahillerin oldukça sakin olduğunu ifade eden Onur Taşkın, "Bu mevsimde denize girmek gerçekten çok güzel. Kimse olmadığı için sakin bir ortamda yüzmenin keyfini çıkarıyorum. Havanın güneşli olması da denize girmek için güzel bir fırsat oldu" dedi.

Taşkın, denizin ve güneşin keyfini çıkararak bir süre yüzdü.