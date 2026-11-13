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        Roman çocuklar üniversite kampüsüyle tanıtıştı

        Mersin'de Roman çocuklar, düzenlenen program kapsamında Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünü ziyaret ederek üniversite ortamını yakından tanıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Roman çocuklar üniversite kampüsüyle tanıtıştı

        Mersin’de Roman çocuklar, düzenlenen program kapsamında Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünü ziyaret ederek üniversite ortamını yakından tanıdı.

        Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Spor Kulübü ve Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği iş birliğinde 'Roman Çocukların Üniversite Kampüsüyle Tanışma Programı' düzenlendi. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Vadi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı İrfan Demiröz katıldı.

        Programa Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de katılırken, çocuklar üniversite kampüsünde çeşitli sportif etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

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        Etkinlik kapsamında çocukların üniversite ortamını tanımaları ve kampüs yaşamını yakından görmeleri amaçlanırken, program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Çocukların mutluluklarının yüzlerine yansıdığı etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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