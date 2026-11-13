Roman çocuklar üniversite kampüsüyle tanıtıştı

Programa Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de katılırken, çocuklar üniversite kampüsünde çeşitli sportif etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Spor Kulübü ve Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği iş birliğinde 'Roman Çocukların Üniversite Kampüsüyle Tanışma Programı' düzenlendi. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Vadi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı İrfan Demiröz katıldı.

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