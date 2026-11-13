Silifke Kaymakamı Fırat gastronomi yarışmasında birinci olan öğrencilerle buluştu

Ziyaretinde Fırat'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Akış eşlik etti.

Fırat, öğrencilerin Silifke'yi ve Türkiye'yi önemli bir yarışmada iyi bir şekilde temsil etmelerinden mutluluk duyduğunu belirterek, genç şefleri ve öğretmenleri tebrik etti.

Öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Fırat, okulun uygulama mutfağında yemek yapan öğrencilere eşlik etti.

Fırat, programı kapsamında, 7. Uluslararası Game Of Food Gastro Antalya Şeflerin Buluşması Yarışması'nda birincilik kazanan Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, uluslararası gastronomi alanında düzenlenen yarışmada birincilik elde eden öğrencilerle bir araya geldi.

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