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        Silahlı saldırıda ölen Anna ve Hasan, 1 ay önce düğün yapmış (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Silahlı saldırıda ölen Anna ve Hasan, 1 ay önce düğün yapmış (2)

        ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        Mersin'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş’in pompalı tüfekle vurduğu Suriye uyruklu Anna Barakat'ın ardından, aynı saldırıda yaralanan bir ay önce düğün yaptığı Hasan Sevindik de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Sevindik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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