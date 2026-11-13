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        Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 17 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisi tarafından son 5 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 17 tutuklama

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisi tarafından son 5 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Polisin il merkezinde yaptığı 19 ayrı çalışmada çok sayıda şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstleri ile adreslerinde yapılan aramada 544 adet sentetik ecza hapı, 115 gram esrar, 108 gram bonzai, 103 adet uyuşturucu hap, 43 gram kokain ile çeşitli miktarlarda bonzai ham maddesi, eroin, kenevir ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde ettiği 60 bin 695 TL'ye de el konuldu.

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        Emniyette işlemleri yapılan şüpheliler 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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