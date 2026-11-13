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        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 7-13 Kasım'da operasyonlar düzenledi.

        Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 544 sentetik ecza hapı, 115 gram esrar, 43 gram kokain, 115 gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 3 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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