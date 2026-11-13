Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 544 sentetik ecza hapı, 115 gram esrar, 43 gram kokain, 115 gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 3 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.