Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 19'uncusu düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, yazar Sema Kaygusuz'a verildi.

MTSO'daki törende, Kaygusuz'a ödülünü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer ile Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Aktaş takdim etti.

Sema Kaygusuz, konuşmasında, Mersin'de böyle bir ödül almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bir eserin zamanın ötesine taşınabilmesinde edebi değerinin belirleyici olduğuna dikkati çeken Kaygusuz, edebiyata bakışını ve yazarlık serüvenini anlattı.

Edebiyatın yaşatılması gerektiğini ifade eden Kaygusuz, "Bu ödül bana yeni bir borç, sorumluluk ve geleceğe yönelik bir yük getiriyor." dedi.

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MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer de ödülün farklı düşüncelere açık ve hakikati gözeten anlayışla geleceğe taşınacağını vurguladı.

MTSO Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Aktaş da Kaygusuz'u tebrik etti.

Konuşmaların ardından Kaygusuz, katılımcılar ve okurlarıyla fotoğraf çektirdi.