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        Hastanede afet ve acil durum tatbikatı

        Mersin'in Mut İlçesi devlet hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Hastanede afet ve acil durum tatbikatı

        Mersin’in Mut İlçesi devlet hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi.

        Mut Devlet Hastanesinde Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında, afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla deprem tatbikat gerçekleştirildi. Hastanede yapılan tatbikat çerçevesinde, personelin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi, ekipler arası koordinasyonu, kriz yönetimi ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca yaşanabilecek afet ve acil durumlarda hasta ile çalışan güvenliğinin sağlanması, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi ve müdahale süreçlerinin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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        Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Özay, hastane olarak afetlere karşı hazırlıklı, güvenli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarının sürdürdüklerini söyledi.

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