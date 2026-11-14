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        Büyükşehir, Toroslar'ın farklı mahallelerinde yolları yeniliyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Akbelen Mahallesi'nde Toroslar Caddesi ve 84054 Sokak ile Kepirli Mahallesi'ndeki 1.200 metrelik yol sıcak asfaltla yenilendiği bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Büyükşehir, Toroslar'ın farklı mahallelerinde yolları yeniliyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Akbelen Mahallesi'nde Toroslar Caddesi ve 84054 Sokak ile Kepirli Mahallesi'ndeki 1.200 metrelik yol sıcak asfaltla yenilendiği bildirildi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki Toroslar Caddesi ile bölgenin işlek noktalarından 84054 Sokak'ta (Pazar Sokağı) sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından yol çizgileri de çekilerek güzergahlar daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Kepirli Mahallesi'nde de çalışma gerçekleştirdi. Mahalledeki yolun bin 200 metrelik bölümü sıcak asfaltla yenilenirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çizgileri de çekildi. İlçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle sakinleri ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.

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        Akbelen Mahalle Muhtarı Merve Meral İnce Oğuz, mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Toroslar Caddesi’nde taleplerimiz doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’ndan bu hizmeti alıyoruz. Güzel bir çalışmayla ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

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