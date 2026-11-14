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        Mezitli'de yağmur suyunun yeniden kullanılacağı park hizmete açıldı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yağmur suyunun toplanarak yeniden kullanılmasını sağlayan sistemin yanı sıra spor ve oyun alanlarının bulunduğu çevre dostu park, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Mezitli'de yağmur suyunun yeniden kullanılacağı park hizmete açıldı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yağmur suyunun toplanarak yeniden kullanılmasını sağlayan sistemin yanı sıra spor ve oyun alanlarının bulunduğu çevre dostu park, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Mezitli Belediyesi tarafından Akdeniz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parkın açılışı gerçekleştirildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer döneminde hayata geçirilen parkta, yağmur suyunun toplanarak yeniden kullanılmasını sağlayan sistemin yanı sıra basketbol sahası, çocuk oyun alanları, fitness alanı ve dinlenme noktaları yer aldığı belirtildi. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği şekilde tasarlanan parkın, mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlaması hedeflendiği kaydedildi.

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        "Mezitli'mize kazandırılan her değeri korumaya devam edeceğiz"

        Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün, Mezitli’mize değer katacak, doğayla dost yeni bir yaşam alanını daha hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer döneminde hayata geçirilen parkımız, yağmur suyunu yeniden kullanıma kazandıran sistemi, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, fitness ve dinlenme noktalarıyla hem doğamızı koruyor hem de her yaştan vatandaşımıza keyifli bir yaşam alanı sunuyor" ifadelerini kullandı.

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        İlçede başlatılan çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Selağzı, "Bizler, Mezitli’mize kazandırılan her değeri korumaya, başlatılan çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürmeye ve kentimizi daha yaşanabilir bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu güzel yaşam alanının hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Parkın vatandaşlar için güzel hatıralara ev sahipliği yapmasını temenni eden Selağzı, "Diliyorum ki parkımız, çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin enerjisiyle ve hemşehrilerimizin güzel hatıralarıya dolsun. Parkımızın Mezitli’mize hayırlı olmasını diliyor, açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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        Açılışın ardından park vatandaşların kullanımına sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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