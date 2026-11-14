Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de ortaokul öğrencilerine ücretsiz İngilizce kursu

        Mersin'de ortaokul öğrencilerine ücretsiz İngilizce kursu

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ücretsiz 'Yoğunlaştırılmış İngilizce Kursu' ile çocukların yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İngilizce Öğretmeni Demet Yıldız, "Amacımız İngilizcenin 4 temel yeteneğini öğrencilerimize aktif olarak kullandırabilmek" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Mersin'de ortaokul öğrencilerine ücretsiz İngilizce kursu

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ücretsiz 'Yoğunlaştırılmış İngilizce Kursu' ile çocukların yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İngilizce Öğretmeni Demet Yıldız, "Amacımız İngilizcenin 4 temel yeteneğini öğrencilerimize aktif olarak kullandırabilmek" dedi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir MERCEK bünyesindeki 'Hello Mersin Konuşma Kulübü'nde, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleri veriliyor. Ekim ayından Haziran ayına kadar devam eden yoğunlaştırılmış programda öğrencilere okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi eğitimleri sunuluyor. Çocukların İngilizceyi günlük yaşamlarında daha etkin kullanabilmelerinin amaçlandığı kurslarda, öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesinin yanı sıra sosyalleşmelerine de katkı sağlanıyor.

        REKLAM

        "Amacımız öğrencilerimizin İngilizceyi doğru kullanabilmesi"

        Hello Mersin Konuşma Kulübü İngilizce Öğretmeni Demet Yıldız, kursun ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlandığını belirterek, "Amacımız İngilizcenin 4 temel yeteneğini öğrencilerimize aktif olarak kullandırabilmek. ‘Reading’, ‘writing’, ‘listening’ ve ‘speaking’ yeteneklerimize odaklanıyoruz burada. Amacımız öğrencilerimizin İngilizceyi, dili anlayabilen, doğru kullanabilen ve aynı zamanda özgüvenle ifade edebilen bireyler olmalarına katkıda bulunmak" dedi.

        Eğitimlerde okuma, dinleme ve dil bilgisi çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Yıldız, öğrencilerin cümle kurma ve zamanları doğru kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yıldız, "Hem Oxford’un bir kitabını kullanıyoruz, burada uygulamalarını dersimizde işliyoruz hem de fotokopilerle ve çeşitli kaynaklarla öğrencilerimizi destekliyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Mersin'de süpürdüğü yapraklarla desenler oluşturuyor, süslediği aracıyla ço...
        Mersin'de süpürdüğü yapraklarla desenler oluşturuyor, süslediği aracıyla ço...
        Büyükşehir, Toroslar'ın farklı mahallelerinde yolları yeniliyor
        Büyükşehir, Toroslar'ın farklı mahallelerinde yolları yeniliyor
        Hastanede afet ve acil durum tatbikatı
        Hastanede afet ve acil durum tatbikatı
        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, yazar Sema Kaygusuz'a verildi
        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, yazar Sema Kaygusuz'a verildi
        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Sema Kaygusuz'a verildi
        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Sema Kaygusuz'a verildi
        Mersin'de "Her Mahalle Bir Mersin" projesinde kamu kurumları çalışmalarını...
        Mersin'de "Her Mahalle Bir Mersin" projesinde kamu kurumları çalışmalarını...