Mersin'de ortaokul öğrencilerine ücretsiz İngilizce kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ücretsiz 'Yoğunlaştırılmış İngilizce Kursu' ile çocukların yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İngilizce Öğretmeni Demet Yıldız, "Amacımız İngilizcenin 4 temel yeteneğini öğrencilerimize aktif olarak kullandırabilmek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir MERCEK bünyesindeki 'Hello Mersin Konuşma Kulübü'nde, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleri veriliyor. Ekim ayından Haziran ayına kadar devam eden yoğunlaştırılmış programda öğrencilere okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi eğitimleri sunuluyor. Çocukların İngilizceyi günlük yaşamlarında daha etkin kullanabilmelerinin amaçlandığı kurslarda, öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesinin yanı sıra sosyalleşmelerine de katkı sağlanıyor.

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"Amacımız öğrencilerimizin İngilizceyi doğru kullanabilmesi"

Hello Mersin Konuşma Kulübü İngilizce Öğretmeni Demet Yıldız, kursun ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlandığını belirterek, "Amacımız İngilizcenin 4 temel yeteneğini öğrencilerimize aktif olarak kullandırabilmek. ‘Reading’, ‘writing’, ‘listening’ ve ‘speaking’ yeteneklerimize odaklanıyoruz burada. Amacımız öğrencilerimizin İngilizceyi, dili anlayabilen, doğru kullanabilen ve aynı zamanda özgüvenle ifade edebilen bireyler olmalarına katkıda bulunmak" dedi.

Eğitimlerde okuma, dinleme ve dil bilgisi çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Yıldız, öğrencilerin cümle kurma ve zamanları doğru kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yıldız, "Hem Oxford’un bir kitabını kullanıyoruz, burada uygulamalarını dersimizde işliyoruz hem de fotokopilerle ve çeşitli kaynaklarla öğrencilerimizi destekliyoruz" diye konuştu.