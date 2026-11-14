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        Mersin'de 'torbacı' operasyonu; 10 tutuklama

        MERSİN'de, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:40 Güncelleme:
        Mersin'de 'torbacı' operasyonu; 10 tutuklama

        MERSİN’de, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini belirlediği 11 şüphelinin yakalanması için saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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