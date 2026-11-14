Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, A.Ç, E.T, F.Ç, A.A, D.U, K.B.P, M.O.Ö, M.G, M.A.D, Y.Ş.K. ve B.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 531,84 gram sentetik uyuşturucu, 23,69 gram esrar, 14 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap, 30 sentetik ecza hapı, 9 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 19 şarjör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        REKLAM

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 zanlı tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 10 tutuklama
        Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 10 tutuklama
        Akdenizli kadınlar belediyenin kurslarıyla kendi işlerinin patronu oluyor
        Akdenizli kadınlar belediyenin kurslarıyla kendi işlerinin patronu oluyor
        Mezitli'de yağmur suyunun yeniden kullanılacağı park hizmete açıldı
        Mezitli'de yağmur suyunun yeniden kullanılacağı park hizmete açıldı
        Mersin'de ortaokul öğrencilerine ücretsiz İngilizce kursu
        Mersin'de ortaokul öğrencilerine ücretsiz İngilizce kursu
        Mersin'de süpürdüğü yapraklarla desenler oluşturuyor, süslediği aracıyla ço...
        Mersin'de süpürdüğü yapraklarla desenler oluşturuyor, süslediği aracıyla ço...
        Büyükşehir, Toroslar'ın farklı mahallelerinde yolları yeniliyor
        Büyükşehir, Toroslar'ın farklı mahallelerinde yolları yeniliyor