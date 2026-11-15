Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' hizmeti yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana sürdürülen ‘1 Ekmek 1 Çorba’ hizmeti, havaların soğumasıyla birlikte yeniden vatandaşlarla buluştu. Kent genelinde 80 noktada haftanın 6 günü dağıtılan sıcak mercimek çorbası, işe, okula ve hastaneye giden vatandaşların güne sıcak bir başlangıç yapmasını sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, sabahın erken saatlerinde mobil araçlarla vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor. Belediyenin Aşhanesinde gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanan mercimek çorbası, özellikle kahvaltı yapmaya vakit bulamayan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

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Kent merkezi ile birlikte Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke’de gerçekleştirilen dağıtımlar; sanayi siteleri, okul ve hastane çevreleri, kavşaklar ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda yapılıyor. 2019 yılından bu yana hizmetten 3,5 milyonun üzerinde vatandaşın yararlandığı belirtildi.

80 noktada sıcak çorba ikramı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sosyolog olarak görev yapan Eylül Torunlar, projenin özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlara yönelik önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Torunlar, "1 Ekmek 1 Çorba projesiyle iş yolundaki vatandaşlarımıza ve okula yetişme telaşındaki öğrencilerimize 2019 yılından bu yana haftada 6 gün sıcak çorba sunuyoruz. Mersin merkez, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli ve Silifke’de toplam 80 noktada hizmet veriyoruz" dedi.

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Havaların serinlemeye başlamasıyla sıcak çorba ikramına yeniden ağırlık verdiklerini belirten Torunlar, "Şimdiye kadar 3,5 milyonun üzerinde 1 Ekmek 1 Çorba vatandaşlarımızla buluştu. Çorba noktalarımıza Teksin uygulamamız ve web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

"Bir anda geldi soğuklar"

Sabah saatlerinde çorba alan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aynur Yer, soğuk havaların bir anda bastırdığını belirterek, "Çok memnunuz, sabahları çok güzel oluyor, teşekkür ederiz belediyemize. Bir anda geldi soğuklar ve hizmeti hemen başlattı belediyemiz. Çorba aynı evde yaptığımız anne çorbası gibi" ifadelerini kullandı.

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Necip Aksoy ise hizmetin her yıl devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, "Her sene olduğu gibi hizmet bu sene de devam etti, sürekli içiyoruz. Restoranlarda bulamadığımız çorbayı burada buluyoruz. Çok lezzetli, çok memnunuz" dedi.

"Böyle soğuk havalarda içimiz ısınıyor"

Vatandaşlardan Mehmet Beydoğan da her sabah çorba içtiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel bir nimet. Her sabah geliyoruz, içiyoruz. Bundan güzel bir şey bulamadım. Böyle soğuk havalarda içimiz ısınıyor. Sabahları kahvaltıdan daha güzel" ifadelerini kullandı.

Murat Apari ise çorbanın kalitesinden memnun olduklarını belirterek, "Sıcak sıcak içiyoruz. Kahvaltı yapmadan gelip içiyoruz. Çorba kaliteli, merak edenler gelip içsinler" dedi.