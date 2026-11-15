Mersin'de diyabete karşı vatandaşlara ücretsiz ölçüm ve bilgilendirme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Bir AVM’de kurulan stantta vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle ölçümleri yapılırken, diyabetten korunma yolları ve hastalıkla yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurulan stantta vatandaşlara diyabet konusunda bilgiler verildi. Etkinlik kapsamında vatandaşların kan şekeri ölçümleri ile vücut kitle analizleri gerçekleştirilirken, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

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Diyabete yakalanmamak için dengeli ve yeterli beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çeken ekipler, özellikle ailesinde diyabet öyküsü bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yıllık doktor kontrollerinin ise hastalığın erken teşhisi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

"Diyabete dair toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezinde görev yapan Uzman Diyetisyen Gaye Saban Bozan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabete ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

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Vatandaşların kan şekeri ve vücut analizlerinin yapıldığını belirten Bozan, "Vatandaşlarımızla birlikte kan şekeri ve tanita ölçümlerini yapıyoruz. Yağ, kas ve sıvı kitlesi gibi antropometrik ölçümlerini göz önünde bulundurarak sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyoruz" dedi.

Diyabette düzenli kontrollerin ve takibin önemine dikkat çeken Bozan, "Diyabet, genetik yolla da iletilebilen bir rahatsızlık olduğu için 3 aylık kontrollerimizi muhakkak yaptırmamız gerekiyor. Yeme içme düzenimizde ise ana ve ara öğün saatlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Gıda alırken baklagiller, sebze, meyve gibi posa kaynaklarına muhakkak dikkat etmemiz, bolca tüketmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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Günlük su tüketimi ve fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu vurgulayan Bozan, "Günde 2 ya da 2 buçuk litre su tüketimini aksatmamamız gerekiyor. Son olarak fiziksel aktivite son derece önemli. Dünya Sağlık Örgütü haftanın 45 günü, 45 dakika ya da 1 saat kadar orta tempoda yürüyüşü öneriyor" ifadelerini kullandı.

Bozan, diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Diyabet hastaları da etkinliğe katıldı

Etkinliğe katılan Halil Nazlı, diyabet hastalığı nedeniyle yaşamını kontrollü şekilde sürdürmeye çalıştığını söyledi. Özellikle beslenmesine dikkat ettiğini belirten Nazlı, doktorunun tavsiyelerine uyarak hareket ettiğini ifade etti. Nazlı, "Sebze ve protein içerikli yiyecekleri tüketmeye ağırlık veriyorum. Günlük hareketlere ve yürüyüş yapmaya özen gösteriyorum. Bu sayede diyabet beni fazla etkilemiyor" dedi.

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Diyabet hastalarına düzenli kontrol çağrısında bulunan Nazlı, "Herkes kontrollerini düzenli şekilde yaptırmalı, yaşam kalitesine dikkat etmelidir. Uzak durulması gereken yiyecek ve içeceklerden uzak durmalılar" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin kendisi için faydalı olduğunu belirten Nazlı, "Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri çok güzel ve anlamlı olmuş. Ben de tesadüfen gördüm ve kontrollerimi yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Ailesinde diyabet öyküsü bulunduğunu ve kendisinin de diyabetle yaşamını sürdürdüğünü belirten Oya Erdem ise daha dikkatli bir yaşam benimsediğini söyledi. Düzenli olarak insülin kullandığını ifade eden Erdem, karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınmaya çalıştığını kaydetti.