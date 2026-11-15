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        Mersin'de KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Mersin'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Mersin'de KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Mersin'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla Cumhuriyet Alanı'nda yapılan törende KKTC Mersin Konsolosu Ülkü Alemdar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Alemdar, programdaki konuşmasında, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

        KKTC'nin 1983'te bağımsız devlet olana kadar birçok zorluktan geçtiğini belirten Alemdar, "43 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çoğulcu demokrasi, yasama, yürütme ve yargının bağımsız işleyişi, ekonomik kalkınma, sosyal adalet, hak ve özgürlükler gibi birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiş, sosyal dokusunu ve çok sesliliğini korumuştur." ifadelerini kullandı.

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        Alemdar, dünya ve bölgedeki çatışmalara işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Savaşlar ve özellikle Filistin halkının yaşadığı trajedi, Kıbrıs Türkü'nün en değerli kazanımının kendi egemenliği ve bayrağı altında özgürce yaşadığı topraklar üzerinde kurmuş olduğu cumhuriyet ile Türkiye'nin desteği olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu nedenle adada Türk garantisinin bizler için öneminin ne kadar hayati olduğunu vurgulamak istiyorum."

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin "barış ve istikrar adası" olması gereken Kıbrıs'ta silahlanma gayretinin giderek arttığını dile getiren Alemdar, şunları kaydetti:

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        "Bu şartlar altında geçmişte olduğu gibi gelecekte de daima garantörümüz ve en büyük destekçimiz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, milli davamızı savunmayı ve egemen eşit bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınma yolundaki mücadelemizi inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cumhuriyetimizin sağladığı kazanımların gururu içerisinde, bağımsız bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çalışmaya hiç durmadan devam edeceğiz."

        Kıbrıs İlkokulu öğrencilerinin şiir okuduğu törene, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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