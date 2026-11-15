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        Saman balyalarının istiflendiği alamda yangın

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Heleke Mahallesinde, bir çiftlik içerisinde istiflenmiş saman balyalarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Saman balyalarının istiflendiği alamda yangın

        Mersin’in Tarsus ilçesinde Heleke Mahallesinde, bir çiftlik içerisinde istiflenmiş saman balyalarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Heleke Mahallesinde özel bir çiftlikte istiflenmiş saman balyaları, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri intikal etti.

        Büyükşehir Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerinin de iş makinası ve arazözlerle destek verdiği çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alındı.

        Yaralananın olmadığı yangın bölgesinde soğutma işlemleri devam ediyor. Maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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