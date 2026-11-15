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        Mersin'de 50 kişinin dolandırıldığı operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de sigorta acentesi aracılığıyla 50 vatandaşı 3 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yasa dışı bahis paneli yönettikleri ve banka hesapları üzerinden para transferi yaptıkları belirlenen 5 şüpheliden 4'ü de tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Mersin'de 50 kişinin dolandırıldığı operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

        Mersin’de sigorta acentesi aracılığıyla 50 vatandaşı 3 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Yasa dışı bahis paneli yönettikleri ve banka hesapları üzerinden para transferi yaptıkları belirlenen 5 şüpheliden 4’ü de tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlattı. 11 Kasım 2026 tarihinde başlayan ve devam eden operasyonlarda iki ayrı çalışma gerçekleştirildi.

        İlk operasyonda, sigorta acentesi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 50 vatandaşı toplam 3 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

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        Operasyonun devamında ise nitelikli dolandırıcılık suçlarından 24 yıl 5 ay ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ait panelleri yönettikleri, ücret karşılığında set halinde banka hesapları topladıkları ve bu hesaplara gelen para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

        10 şüpheli tutuklandı

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan toplam 16 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Nitelikli dolandırıcılık suçundan sevk edilen 11 şüpheliden 5’i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli tutuklandı. Yasa dışı bahis paneli yöneticisi oldukları belirlenen 5 şüpheliden 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4 şüpheli tutuklandı.

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        Böylece operasyonlar kapsamında toplam 10 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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