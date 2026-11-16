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        Mersin'de öğrenciler matematiği deneyimleyerek öğreniyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 'Aratos Matematik Evi', öğrencilerin matematiği uygulamalı etkinliklerle öğrenmesine imkan sağlıyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 8 bin öğrenciyi ağırlayan merkezde, çocuklar matematiksel kavramları deneyimleyerek keşfediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Mersin'de öğrenciler matematiği deneyimleyerek öğreniyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 'Aratos Matematik Evi', öğrencilerin matematiği uygulamalı etkinliklerle öğrenmesine imkan sağlıyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 8 bin öğrenciyi ağırlayan merkezde, çocuklar matematiksel kavramları deneyimleyerek keşfediyor.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 'Aratos Matematik Evi', ortaokul öğrencilerine matematiği eğlenceli ve uygulamalı yöntemlerle öğretmeyi amaçlıyor. Müze ve atölye bölümlerinden oluşan merkezde öğrenciler, teknolojik uygulamalar, matematik materyalleri ve zeka oyunlarıyla eğitim alıyor. Müze bölümünde matematiğin soyut kavramlarını somutlaştırma imkanı bulan öğrenciler, atölye bölümünde ise müfredata uygun etkinliklerle problem çözme ve düşünme becerilerini geliştiriyor. Eğitim dönemi boyunca okul gruplarını ağırlayan merkez, ara tatil ve yaz tatillerinde bireysel başvuruları da kabul ediyor. Büyükşehir Belediyesi, okul gruplarına ücretsiz ulaşım desteği de sağlıyor.

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        "Öğrenciler matematiğin uygulamalı yöntemlerini görüyor"

        Aratos Matematik Evi Sorumlusu ve Matematik Öğretmeni Sezen Tasasız, merkezin öğrencilerin matematiği deneyimleyerek öğrenmesi amacıyla tasarlandığını belirterek, "Aratos Matematik Evi, matematiği öğrencilere daha eğlenceli, daha somut, daha yaşayarak ve deneyimleyerek öğretmek amaçlı tasarlanmış müze ve atölyeden oluşan bir kurum. Ortaokul öğrencilerine hitap ediyoruz. Burada öğrenciler matematiği yaşayarak, deneyimleyerek, keşfederek, eğlenceli bir şekilde matematiğin uygulamalı yöntemlerini görüyorlar" dedi.

        Müze bölümünde teknolojik uygulamalar ve farklı matematik materyallerinin kullanıldığını, atölye bölümünde ise müfredata uygun etkinlikler ve zeka oyunlarıyla eğitim verildiğini anlatan Tasasız, "Açıldığımızdan bu yana yaklaşık 8 bin öğrenciyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz ve tüm ortaokul öğrencilerini buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "Öğrencilerimize ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz"

        Okul gruplarının öğretmenleri aracılığıyla randevu oluşturabildiğini belirten Tasasız, "Ortaokul öğretmenleri Aratos Matematik Evini arayarak randevu alabilirler ve öğrencilerini buraya getirebilirler. Teksin uygulaması üzerinden veya ‘Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi’ üzerinden Aratos Matematik Evi iletişim numaramızı öğrenebilirler. Ayrıca Aratos Matematik Evi olarak da öğrencilerimize ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

        Yeni eğitim döneminde de öğrencileri ağırlamaya devam edeceklerini ifade eden Tasasız, "Yeni eğitim döneminde tüm ortaokul öğrencilerimizi Aratos Matematik Evine bekliyoruz. Onları eğlenecekleri, keşfedecekleri hem de matematiğe farklı bir gözle bakacakları unutulmaz bir müze gezisine davet ediyoruz. Aratos Matematik Evinde matematiğe dokunuyor, deneyimliyor ve birlikte keşfediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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