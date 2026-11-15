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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de partisinin 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de partisinin 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Temennimiz, bu tarihi meselenin adalet ve kardeşlik ekseninde köklü bir çözüme ulaşmasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:37 Güncelleme:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de partisinin 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Temennimiz, bu tarihi meselenin adalet ve kardeşlik ekseninde köklü bir çözüme ulaşmasıdır." dedi.

        Yapıcıoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen partisinin 5. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin Devleti'nin kuruluş yıl dönümlerini kutladı.

        Siyaset tasavvurlarının merkezinde insanın yer aldığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Her daim halkıyla hemhal olan, vatandaşın derdiyle dertlenen, sorunlarını kürsülere, Meclis'e taşıyan ve çözüm için çabalayan bir siyaset yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Yapıcıoğlu, en temel varlık sebeplerinin mazlumun ve mağdurun yanında saf tutmak, hakkı haykırmak ve adaleti ayakta tutmak olduğunu anlattı.

        - "Gazze'deki insani durum daha da ağırlaştırdı"

        Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanına sürülen "kara bir leke" olarak durduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Kundaktaki bebeklerin dahi acımasızca katledildiği saldırılarla insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Maalesef dünyanın seyirci kaldığı bu saldırılar tüm barbarlığıyla devam ediyor. 'Sözde Gazze Ateşkes Antlaşması'na rağmen insanlık dışı abluka sürmekte, insani yardım girişleri engellenmektedir. Son günlerde yaşanan şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle Gazze'deki insani durum daha da ağırlaştırdı."

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        Zekeriya Yapıcıoğlu, küresel ölçekteki krizler nedeniyle Türkiye'nin de tarihi günlerden geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

        - "Terörsüz Türkiye" süreci

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Temennimiz, bu tarihi meselenin adalet ve kardeşlik ekseninde köklü bir çözüme ulaşmasıdır. İslam ortak paydasında, Malazgirt'ten Çanakkale'ye uzanan bu kadim kardeşlik bağlarımızı, adalet temelinde yeniden tamir etmek, güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu kardeşlik hukukunu cari kılar ve birliğimizi, beraberliğimizi perçinlersek, Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmaz."

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        ​​​​​​​Tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Salih Demir yeniden göreve seçildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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