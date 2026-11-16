Mersin'de üretici kadınlar 'Kırsal Mahalle Buluşmaları'nda vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kırsal Mahalle Buluşmaları' kapsamında Yenişehir ilçesine bağlı Karahacılı Mahallesi'nde üretici kadınlar ile vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlikte kadınlar yöresel ürünlerini satışa sunarken, katılımcılar da doğrudan üreticiden alışveriş yapma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Kırsal Mahalle Buluşmaları'nın bu kez adresi Karahacılı Mahallesi oldu. Nar hasadının sürdüğü dönemde düzenlenen etkinlikte, üretici kadınlar kurdukları stantlarda nar, nar ekşisi, ceviz, pekmez ve çeşitli yöresel ürünlerini sergiledi. Mersin merkez, Tarsus, Yenişehir ve Mezitli'den gelen vatandaşlar, stantlardan alışveriş yaparak yerel üretime destek verdi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda nefes egzersizi yaparak vakit geçirdi.

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"Üretici kadınlar ürünlerini sergiledi ve satış yaptı"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, etkinliğin hem üreticiler hem de katılımcılar açısından verimli geçtiğini belirterek, "Mevsim dolayısıyla Karahacılı’da buluştuk. Mersin merkez, Tarsus, Yenişehir ve Mezitli’den misafirlerimiz katılım sağladı. Güzel bir kaynaşma ortamı sağlandı. Ziyaretçiler doğrudan doğal ürüne erişim sağladı. Üretici kadınlar stantlarda ürünlerini sergilediler ve satış yaptılar. Projenin amacına uygun olarak gerçekleşmesi bizleri çok mutlu etti. Köyün de tanıtımı oldu. Kırsal Mahalle Buluşmaları etkinlikleri hem üreticiler hem katılımcılar açısından çok beğenilen bir proje. Bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

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"Hem onlara destek oluyoruz hem biz eğleniyoruz"

Etkinliğe katılan Emel Mercan, üretici kadınlardan alışveriş yaparak destek olduklarını ifade ederek, "Kadınların çok güzel el emeği ürünleri var. Onlardan alışveriş yapıyoruz. Hem onlara destek oluyoruz hem biz eğleniyoruz. Bu etkinlikte ise ayrıca ormanda matlarımızı serip nefes egzersizi yaptık. Sıkma harikaydı. Nar ekşisi müthiş güzel. Bereketli bir köy. Bize bu imkanı tanıdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.