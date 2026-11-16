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        MESK, 13. şampiyonluğunu sporcularıyla kutladı

        Türkiye Motodrag yarışlarında 13 yıldır üst üste Türkiye Kulüpler Şampiyonu olan Mersin Motosiklet Spor Kulübü (MESK), düzenlediği gecede başarılı sporcularını ödüllendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:54 Güncelleme:
        MESK, 13. şampiyonluğunu sporcularıyla kutladı

        Türkiye Motodrag yarışlarında 13 yıldır üst üste Türkiye Kulüpler Şampiyonu olan Mersin Motosiklet Spor Kulübü (MESK), düzenlediği gecede başarılı sporcularını ödüllendirdi.

        2012 yılında kurulan MESK’in düzenlediği organizasyonda, sezon boyunca farklı kategorilerde mücadele eden ve dereceye giren sporculara plaket ve madalyaları takdim edildi.

        MESK Başkanı Yusuf Güder, bu yıl 87 sporcuyla 9 farklı kategoride yarışlara katıldıklarını ve 12 sporcunun Türkiye genelinde ilk 3'te yer aldığını söyledi. Güder, kulübün 13 yıldır Türkiye şampiyonluğunu Mersin'e kazandırdığını belirterek, "Onlar hem kulübümüzü hem de Mersin'imizi temsil ediyor" dedi.

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        Mersin'e motor sporları merkezi kazandırılması için çalışma yürüttüklerini de açıklayan Güder, projenin yaklaşık yüzde 80 oranında ilerlediğini ifade ederek, gelecek yıl drag, süper enduro ve motokros pistlerinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

        "Gençler sokakta değil, pistlerde yarışsın"

        Gecede konuşan Street 2 kategorisi Türkiye Şampiyonu Mehmet Karakuş ise gençlere sokak yarışlarından uzak durmaları çağrısında bulundu. Geçmişte sokak yarışlarına katıldığını belirten Karakuş, pistlerde yarışmanın hem daha güvenli hem de sporcular açısından daha geliştirici olduğunu söyledi.

        Mersin'e drag pisti kazandırılmasının gençlerin güvenliği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Karakuş, yetkililerden destek istedi.

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        Kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Naciye Ölçer de Mersin'de pist bulunmasının sporcular açısından büyük önem taşıdığını belirtti. 20242025 sezonunda Türkiye şampiyonu olduğunu, 2026 sezonunu ise ikinci tamamladığını ifade eden Ölçer, yarışlar için yaklaşık 500 kilometre yol kat etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

        Ölçer, kadın sporcuların erkeklerle aynı şartlarda yarıştığını belirterek, kendisinin kadınlar kategorisinin yanı sıra Street 2 kategorisinde de mücadele ettiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından başarılı sporculara plaket ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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