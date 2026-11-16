Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de belediye otobüsü şoförü darbedildi

        Mersin'de belediye otobüsü şoförü darbedildi

        Mersin'de belediye otobüsü şoförü, yolcu aldığı sırada bir kişinin yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Mersin'de belediye otobüsü şoförü darbedildi

        Mersin'de belediye otobüsü şoförü, yolcu aldığı sırada bir kişinin yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 113 numaralı MEŞOT-Çarşı-Demirhisar hattındaki otobüsün şoförü Ramazan İlkan (48), Cemal Paşa Caddesi'nde yolcu aldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yüzünden yaralanan İlkan, sağlık ekiplerince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlkan, AA muhabirine, yolcu aldığı esnada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığını belirterek, şüphelinin alkol veya uyuşturucu etkisinde olabileceğini iddia etti.

        REKLAM

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        TÜİOSB Başkanı Akyürek Balta COP31'de konuştu: "Gelecek taahhüdü değil, tam...
        TÜİOSB Başkanı Akyürek Balta COP31'de konuştu: "Gelecek taahhüdü değil, tam...
        Tarsus'ta kadınlar el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüyor
        Tarsus'ta kadınlar el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüyor
        Mersin'de 1 haftada 1086 araç trafikten menedildi
        Mersin'de 1 haftada 1086 araç trafikten menedildi
        Mersin'in milyonlarca yıllık geçmişi fosillerle anlatıldı
        Mersin'in milyonlarca yıllık geçmişi fosillerle anlatıldı
        MESK, 13. şampiyonluğunu sporcularıyla kutladı
        MESK, 13. şampiyonluğunu sporcularıyla kutladı
        Mersin'de öğrenciler matematiği deneyimleyerek öğreniyor
        Mersin'de öğrenciler matematiği deneyimleyerek öğreniyor