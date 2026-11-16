Mersin'de belediye otobüsü şoförü darbedildi

İlkan, AA muhabirine, yolcu aldığı esnada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığını belirterek, şüphelinin alkol veya uyuşturucu etkisinde olabileceğini iddia etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 113 numaralı MEŞOT-Çarşı-Demirhisar hattındaki otobüsün şoförü Ramazan İlkan (48), Cemal Paşa Caddesi'nde yolcu aldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.