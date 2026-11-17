Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen panelde, Mersin'in iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı. Genç, "Kıyıyı korumak, doğrudan Mersinlinin kamusal hakkını korumak anlamına da geliyor" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda 'Dirençli Bir Akdeniz İçin Kıyı Kentleri: Yerel Politikadan Bölgesel Eyleme' başlıklı panel gerçekleştirildi. COP31 Mavi Bölgedeki Türkiye Pavilyonu bünyesinde yer alan Okyanuslar ve Denizler Pavilyonunda düzenlenen panelin moderatörlüğünü TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız üstlendi. Panelde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç'in yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan konuşmacı olarak yer aldı.

REKLAM

Akdeniz havzasındaki kıyı kentlerinin iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kaldığı çevresel risklerin ve çözüm önerilerinin ele alındığı panelde konuşan Genç, Mersin'de yürütülen çevre yatırımları, kıyıların korunması, su yönetimi ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"Kıyıyı korumak, Mersinlinin kamusal hakkını korumaktır"

Mersin'in 321 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğunu belirten Genç, iklim krizini yalnızca çevresel bir sorun olarak değerlendirmediklerini ifade etti. Yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Genç, "TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde, yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolünün güçlendirilmesini ve kentlerimiz arasındaki dayanışmanın büyütülmesini çok değerli buluyorum" dedi.

REKLAM

Mersin'in iklim değişikliğinden doğrudan etkilenen kentlerden biri olduğuna dikkat çeken Genç, "Kıyıyı korumak, doğrudan Mersinlinin kamusal hakkını korumak anlamına da geliyor. Çünkü Doğu Akdeniz'in kalbinde yer alan Mersin, bir yandan ani ve yıkıcı hava olayları ve taşkınların, bir yandan kuraklıkla hızlanan değişimlerin, diğer yandan da iç kesimlerdeki nehir havzalarından denize taşınan kirliliğin doğrudan baskısı altındadır" ifadelerini kullandı.

"Mersinimizin kıyılarını dirençli hale getirmek bizlerin en asli görevleri arasındadır"

Çevre yönetiminde yerel yönetimlerin yetki sınırlarına rağmen sorumluluk üstlendiklerini belirten Genç, "Yerel yönetim olarak, ‘Yetki bende değil, kirlilik başka ilden ya da uluslararası sulardan geliyor' diyerek kenara çekilmeyip, tam tersini yaptık. Mazeret üretmek yerine çok net bir şekilde siyasi ve yönetsel irade ortaya koyduk ve ‘Mersinimizin kıyılarını dirençli hale getirmek bizlerin en asli görevleri arasındadır' dedik" diye konuştu.

REKLAM

Altyapı ve deniz denetimlerine yönelik çalışmalar

Mersin'de çevre yatırımlarına öncelik verdiklerini ifade eden Genç, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yürütülen altyapı ve arıtma çalışmalarına değindi. Genç, "Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırdık ki, ani bir taşkında hem kentimiz sular altında kalmasın hem de atık sular taşarak denize karışmasın. Deniz tarafında ise Türkiye'ye örnek olan Elektronik Gemi Denetim Sistemini (EGDS) kurduk. Denizi kirleten gemiyi o anda tespit ediyor ve en ağır yaptırımı uyguluyoruz" dedi.

Kıyıların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan Genç, "Biz burada da tavrımızı halktan yana koyduk. Bugün yüz binlerce Mersinli, halk plajlarımızdan, engelsiz yaşam alanlarımızdan ve sahil parklarımızdan eşit bir şekilde yararlanıyor. İşte bizim yerel yönetim vizyonumuz budur" ifadelerine yer verdi.

REKLAM

"Yeşil Dönüşüm Ofisimiz, Türkiye'de belediyeler arasında bir ilk"

İklim değişikliğiyle mücadelede kurumsal iş birliği ve finansmanın önemine değinen Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası İklim Şeffaflığı (CDP) raporlamasında 'Liderlik' seviyesinde olduğunu belirtti. Yeşil Dönüşüm Ofisinin kurulmasına ilişkin bilgi veren Genç, "Kurduğumuz bu güçlü modeli büyütmek için, ulusal düzeyde havza bazlı kurumsal iş birliğine, uluslararası düzeyde ise belediyelere doğrudan ulaşan iklim finansmanına ihtiyacımız var. Klasik ve parçalı belediyecilik anlayışıyla, iklim kriziyle baş edemeyiz. Bu ihtiyaca cevap vermek için çok stratejik bir yönetim kararı aldık ve Yeşil Dönüşüm Ofisini kurduk. Yeşil Dönüşüm Ofisimizin Türkiye'de belediyeler arasında bir ilk olma özelliğini taşıdığını da gururla ifade etmem gerekir" dedi.