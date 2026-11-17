MERSİN'de hakkında 101 suçtan dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari R.B.’nin tanınmamak için estetik operasyonu geçirdiği belirlendi. Yabancı uyruklu kız arkadaşının takibi sonucu yakalanan R.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan firari R.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan uzun süreli çalışmalar neticesinde R.B.'nin kayıtlı adreslerini kullanmadığı, sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı, tanınmamak için yüz kısmından estetik operasyon geçirdiği tespit edildi.

REKLAM

Saha çalışmalarında kız arkadaşı olarak tespit edilen yabancı uyruklu A.M. fiziki takibe alındı ve firari R.B.’nin kayıt dışı olarak ikamet ettiği adres belirlendi. Operasyonla yakalanan R.B. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Bu arada A.M. hakkında da 'suçluyu kayırma' maddesinden işlem yapıldı.