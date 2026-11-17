Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna çifte ödül
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki farklı organizasyonda aldığı ödüllerle önemli bir başarıya imza attı. Şehir Tiyatrosu, 51. İsmet Küntay Tiyatro Ödüllerinde 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görülürken, sanatçı Mehmet Naci İdişçi de 2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödüllerinde 'Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki farklı organizasyonda aldığı ödüllerle önemli bir başarıya imza attı. Şehir Tiyatrosu, 51. İsmet Küntay Tiyatro Ödüllerinde 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görülürken, sanatçı Mehmet Naci İdişçi de 2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödüllerinde 'Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahnelediği oyunlar ve gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalarla iki ayrı organizasyondan ödülle döndü. Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında hayata geçirdiği '5 Gün 5 OyunDünya Tiyatro Günü Seçkisi' projesiyle 51. İsmet Küntay Tiyatro Ödüllerinde 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Tiyatro sanatını daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, 5 gün boyunca 5 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşturuldu. İstanbul'da 15 Kasım'da düzenlenen törende ödülü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu adına Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez teslim aldı.
'Eyvah Nadir' oyununa oyunculuk ödülü
Şehir Tiyatrosunun repertuvarında yer alan 'Eyvah Nadir' oyunundaki performansıyla sanatçı Mehmet Naci İdişçi de 2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri kapsamında 'Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
Tek kişilik sahne yapımı olan 'Eyvah Nadir' oyununda sergilediği performansla ödül kazanan İdişçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna ikinci ödülü kazandırdı.
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