Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahnelediği oyunlar ve gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalarla iki ayrı organizasyondan ödülle döndü. Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında hayata geçirdiği '5 Gün 5 OyunDünya Tiyatro Günü Seçkisi' projesiyle 51. İsmet Küntay Tiyatro Ödüllerinde 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki farklı organizasyonda aldığı ödüllerle önemli bir başarıya imza attı. Şehir Tiyatrosu, 51. İsmet Küntay Tiyatro Ödüllerinde 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görülürken, sanatçı Mehmet Naci İdişçi de 2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödüllerinde 'Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

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