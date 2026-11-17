Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezi, nikah ve nişan törenleri başta olmak üzere çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe konumu, yemyeşil bahçesi ve ferah etkinlik alanlarıyla dikkat çeken merkez, 200 kişilik açık hava alanı ve 100 kişilik kapalı salon kapasitesiyle vatandaşlara hizmet veriyor.

Mezitli Belediyesi, vatandaşların özel günlerini sevdikleriyle birlikte geçirebilmeleri ve unutulmaz hatıralar biriktirebilmeleri amacıyla sosyal yaşam hatıraları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda hizmet veren Mezitli Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi, doğal güzelliklerle çevrili ortamı ve farklı ihtiyaçlara uygun alanlarıyla dikkat çekiyor. Merkez, vatandaşların özel günlerinde bir araya gelerek güzel hatıralar biriktirmelerine imkan sağlıyor.

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Özel günler için doğayla iç içe ortam

Nikah ve nişan törenleri başta olmak üzere çeşitli özel gün ve organizasyonlara ev sahipliği yapan merkez, yemyeşil bahçesi ve ferah atmosferiyle vatandaşlara huzurlu ve samimi bir ortam sunuyor. Doğal güzelliklerle çevrili alan, farklı organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan tanıyor.

200 kişilik açık hava alanı ve 100 kişilik kapalı salonuyla farklı kapasitedeki etkinliklere uygun seçenekler sunan merkez, vatandaşların sevdikleriyle bir araya gelerek özel günlerini kutlamalarına imkan sağlıyor.

Vatandaşlarımızın güzel hatıralarına ortak oluyoruz"

Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, Etkinlik ve Sanat Merkezinin vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın en özel günlerinde yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak bizim için çok değerli. Mezitli Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezimizle hemşehrilerimize sevdikleriyle birlikte güzel hatıralar biriktirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz" dedi.

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Özel günlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Doğal atmosferi, yemyeşil bahçesi ve kullanışlı alanlarıyla öne çıkan Mezitli Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi, nikah ve nişan törenlerinin yanı sıra farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Açık ve kapalı alan seçenekleriyle hizmet veren merkez, vatandaşların özel günlerini sevdikleriyle birlikte geçirebilecekleri bir ortam sunmaya devam ediyor.