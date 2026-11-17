Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 6 ilçede 677 üreticiye toplam 20 bin 310 fidan, 290 arı yetiştiricisine ise güneş panelli solar kamera desteği sağlandı. Fidanlar yüzde 50, solar kameralar ise yüzde 100 hibeyle üreticilere teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bitkisel üretimin geliştirilmesi, üreticilerin kaliteli fidanlara erişiminin kolaylaştırılması ve arıcılık faaliyetlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla 'Fide ve Fidan Desteği' ile 'Güneş Panelli Solar Kamera Desteği' kapsamında dağıtım törenleri düzenlendi. Akdeniz, Çamlıyayla, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen dağıtımlarda küçük ölçekli üreticilere fidan ve arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere güneş panelli solar kameralar verildi.

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6 ilçede 20 bin 310 fidan dağıtıldı

Badem, Gemlik ve Sarıulak zeytini, ceviz ve alıç yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, meyve üretim alanlarının geliştirilmesi ve tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen destek kapsamında Akdeniz'de 152, Çamlıyayla'da 28, Mezitli'de 76, Tarsus'ta 197, Toroslar'da 158 ve Yenişehir'de 66 üreticiye toplam 20 bin 310 fidan dağıtıldı.

Arıcılık faaliyetlerinin güvenliğinin artırılması ve arılıkların uzaktan izlenebilmesi amacıyla da Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı, 75 ile 500 arasında arılı kovana sahip üreticilere yüzde 100 hibeli güneş panelli solar kamera desteği sağlandı. Bu kapsamda Tarsus'ta 205, Çamlıyayla'da 85 olmak üzere toplam 290 arı yetiştiricisine solar kamera teslim edildi.

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"Çiftçimiz üretmekten vazgeçerse bunun sonuçlarını hepimiz yaşarız"

Dağıtım töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Orhun Çakır, üreticilerin artan maliyetler karşısında zorlandığını belirterek, tarımsal üretimin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Çakır, "Çiftçimiz üretmekten vazgeçerse bunun sonuçlarını hepimiz yaşarız. Vatandaşlar pazarda, markette daha yüksek fiyatlarla karşılaşır. Yarın kendi toprağımızda yetişen ürünlere ulaşmakta zorluk çekeriz. Biz yerel yönetimler olarak, yerel yöneticiler olarak bu tabloyu görüyoruz. Elbette sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın bütün sorunlarını tek başına çözmemiz mümkün değil ama yapabileceğimiz her katkının üreticimizin omzundaki yükü biraz olsun hafifleteceğine inanıyoruz" dedi.

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"Geleceğe yatırım olan bu fidanlar büyüdükçe Mersin güçlü bir kent olacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, üreticilerin artan girdi maliyetlerine rağmen üretim yapmaya devam ettiğini belirterek, tarımsal desteklerin sürdürüleceğini söyledi. Şahutoğlu, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor ve Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışıyoruz. Geleceğe yatırım olan bu fidanlar büyüdükçe Mersin güçlü bir kent olacak. Güçlü bir kent güçlü bir ülkeye dönüşmenin en temel yoludur" ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesinin üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirten Şahutoğlu, "Büyükşehir, üreticilerle hareket etmeye, onlarla arazide, tarlada, köy meydanlarında buluşmaya, sorunlarına çözüm bulacak projeler üretmeye devam edecek" dedi.