Mersin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda plakaları öğrenilemeyen B.K. idaresindeki zeytinyağı yüklü traktör ile E.K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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