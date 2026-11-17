Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, D400 Karayolunun TarsusAdana istikametinde, Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.K. (53) yönetimindeki otomobil ile B.K. (55) idaresindeki 01 Y 1478 plakalı traktör çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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