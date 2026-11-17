Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, çocukların ara tatili daha eğlenceli geçirmeleri amacıyla düzenlenen 'Mahallede Şenlik Var' etkinlikleri başladı. Tiyatrodan çocuk şarkılarına, baloncuk şovundan yüz boyamaya kadar birçok etkinliğin yer aldığı şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşması amacıyla başlatılan 'Mahallede Şenlik Var' etkinlikleri, ilk olarak Çay Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere çocukların yanı sıra aileleri de katıldı.

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Çocuklar eğlenceye doydu

Çay Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programda çocuklar tiyatro gösterisi ve çocuk şarkılarından oluşan mini konserle eğlendi. Baloncuk şovu ve yüz boyama etkinliklerinin de gerçekleştirildiği programda çocuklar, şişme oyun parkurlarında doyasıya vakit geçirdi.

Etkinlik alanında çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edilirken, renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Şenlik 3 mahallede daha devam edecek

Çay Mahallesi’nde başlayan 'Mahallede Şenlik Var' etkinlikleri, önümüzdeki günlerde üç mahallede daha çocuklarla buluşacak. Program kapsamında 18 Aralık Çarşamba günü Çilek Mahallesi’nde, 19 Aralık Perşembe günü Mesudiye Mahallesi’nde ve 20 Aralık Cuma günü Güneş Mahallesi’nde etkinlikler düzenlenecek.

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Akdeniz Belediyesi, mahallelerde düzenlenen etkinliklerle çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimini artırmayı, ara tatil döneminde eğlenceli vakit geçirmelerini ve mahallelerde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun güçlenmesini hedefliyor.