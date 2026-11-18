Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen panelde, iklim değişikliğiyle mücadele ve kıyıların korunmasına yönelik çalışmaları anlattı. Genç, deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında Kasım 2026'ya kadar 105 gemiye toplam 423 milyon 456 bin 200 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Yeşil Bölge Paneli kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Kıyı Kentlerinde İklim Dirençliliği ve Sürdürülebilirlik' paneline katıldı. Dr. Işıkhan Güler'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde Genç'in yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisinden Ali Cem Deniz konuşmacı olarak yer aldı.

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Panelde Mersin'in 321 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğunu belirten Genç, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağışlar, kuraklık ve kıyı erozyonunun hem doğal yaşamı hem de kent ekonomisini tehdit ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak kıyıların korunması, altyapının güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji ve su tasarrufu alanlarında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Genç, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 'Mersin'in kıyıları bütün haliyle Mersinlilerindir' diyoruz. Sahil boyunca uzanan yeşil alanlarımızı ve halk plajlarımızı hemşehrilerimizin kullanımına açtık. Emekli bir hemşehrimizin sahilde dinlenebilmesi, bir annenin çocuğuyla denize girebilmesi, engelli bir vatandaşlarımız plajdan yararlanabilmesi bizim için kıyıya eşit erişimin ölçüsüdür" dedi.

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"105 gemiye 423 milyon lira ceza uyguladık"

Deniz kirliliğiyle mücadele çalışmalarına değinen Genç, Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) aracılığıyla denizin 7 gün 24 saat takip edildiğini belirterek, "ÇeşmeliKulak arasında kalan bölgede toplam 25 lokasyon, yüksek çözünürlüklü kamera, termal kamera, radar ve yapay zeka desteğiyle 7/24 takip ediliyor. Her gün farklı saatlerde, teknelerimizle, hava ve su altı dronumuzla ve EGDS ile denetim yapıyoruz. Böylece gece de kirliliği tespit edebiliyor, kaynağını belirleyip kayıt altına alabiliyoruz. Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, denizimizi kirlettiğini tespit ettiğimiz 105 gemiye toplam 423 milyon 456 bin 200 lira idari para cezası uyguladık" diye konuştu.

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"Akıllı sulama sistemlerini destekliyoruz"

Kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Genç, "Mersin'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımız ile Yerel Eşitlik Eylem Planımızı birlikte ele alıyoruz. Tarımda suyu verimli kullanmak için akıllı sulama sistemlerini, üreticinin enerji giderlerini azaltmak için de güneş enerjili sulamayı destekliyoruz. Üretici kadınlara ve kooperatiflere verdiğimiz desteklerle de kadınların üretimini sürdürebilmesini ve gelirini koruyabilmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin bilgi veren Genç, su terfi istasyonları ve atık su arıtma tesisleri dahil toplam yenilenebilir enerji gücünün 7,2 megavata ulaştığını, 3 etapta 34,3 megavatlık ilave güneş enerjisi yatırımı planlandığını söyledi. Genç, "Erdemli'nin Karaahmetli Mahallesi'nde kurmayı planladığımız 20 megavatlık santralimiz var. Hedefimiz, Mersin'in suyunu taşırken ve arıtırken kullandığımız elektriğin daha büyük bir bölümünü kendi tesislerimizde üretmek. Böylece kıyılarımızı korurken arıtmanın enerji maliyetini de düşürüyoruz" dedi.

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"Bu risklerle tek başına mücadele edemeyiz"

İklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Genç, 13 ilçe belediyesiyle siyasi parti gözetmeksizin ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Avrupa Birliği destekli CLIMAAX Projesi kapsamında Mersin'in sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları ve aşırı yağış risklerine yönelik haritalandırma çalışmalarının tamamlandığını aktaran Genç, "Mersin'de önemsediğimiz çalışma biçimi de bu. İhtiyacı birlikte belirlemek, sorumluluğu baştan paylaşmak ve riski azaltacak yatırımı da zamanında hayata geçireceğimiz bir sistemi ortaya koymak zorundayız. Çünkü bu risklerle tek başına bir ilçe belediyesi ya da bir büyükşehir belediyesi maalesef altından kalkmaz. Bu eşgüdüme ve ortak akla ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Panelin ardından diğer belediyelerin stantlarını ziyaret eden Genç, COP31 kapsamında görevlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförleriyle bir araya geldi.