Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evinde, ihtiyaç sahibi ailelerin 12 yaş altı çocukları için kışlık kıyafetler raflardaki yerini aldı. Mersin merkez, Tarsus ve Silifke'de hizmet veren Kıyafet Evinde mont, bot ve eşofman gibi kışlık ürünler ücretsiz olarak sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kıyafet Evi, havaların soğumasıyla birlikte kış sezonuna hazırlandı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik hizmet veren Kıyafet Evinde, monttan bota, eşofman takımından kalın sweatshirtlere kadar birçok kışlık ürün raflardaki yerini aldı. Mersin merkez, Tarsus ve Silifke olmak üzere 3 noktada hizmet veren Kıyafet Evinden, 12 yaş altı çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan aileler yararlanabiliyor. Aileler, gerekli belgelerle başvuru yaparak 4 ayda bir çocuklarının giyim ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

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"Kışlık kıyafetlerimiz çocuklarımızı bekliyor"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyolog Emine Akın, Kıyafet Evinin ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladığını belirterek, "Bu zamana kadar 29 bin 975 aileye ulaştık. Şu anda da kışlık kıyafetlerimiz raflarda yerini aldı ve çocuklarımızı bekliyor. Başvurularımız ise oldukça kolay. 12 yaş altı çocuğu olan, adrese dayalı nüfus kayıt örneğini getiren ve sigorta dökümünü veren ailelerimiz hizmetten faydalanabilirler. Kışlık kıyafetlerimizin içinde üstalt ayrı olmak üzere eşofman takımı, botlar, montlar ve kalın sweetler bulunuyor" diye konuştu.

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Ailelerin hizmetten memnun olduğunu ifade eden Akın, "Kıyafetleri hem kışlık hem yazlık olarak almalarından memnunlar. Çocuklarının okul sürecinde ve günlük hayattaki giyim ihtiyaçlarını ücretsiz sağladıkları için mutlu olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.