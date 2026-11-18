Mersin'de kadınların meslek edinerek ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla açılan ücretsiz protez tırnak kursu ilgi görüyor. Bir yıl süren eğitimin ardından iş yeri açma sertifikası almaya hak kazanan kadınlardan bazıları kendi işletmelerini açarken, kursa devam edenler de iş yeri sahibi olmayı hedefliyor.

Akdeniz Belediyesi tarafından kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkı sunmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz kurslar devam ediyor. Bu kapsamda Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesi Kültür Evi'nde açılan protez tırnak ve nail art kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde kursiyerlere tırnak anatomisi, hijyen kuralları, jel sistem protez tırnak uygulamaları, kalıcı oje ve tırnak süsleme teknikleri öğretiliyor. Kursiyerler, öğrendikleri uygulamaları birbirleri üzerinde deneyerek mesleğin inceliklerini öğreniyor. Bir yıl süren eğitimin ardından kursiyerlere iş yeri açma sertifikası veriliyor.

REKLAM

"Kadınların meslek edinmelerini son derece önemsiyoruz"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Evlerinde verilen eğitimlerin kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sağladığını belirterek, "Kadınların meslek edinmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini ve bu becerilerini ekonomik kazanca dönüştürerek aile bütçelerine destek vermelerini son derece önemsiyoruz. Çay Mahallesi Kültür Evimizde de uzman eğitmenler eşliğinde verilen bu eğitimlerle kursiyerlerimiz, kişisel bakım sektöründe özellikle ihtiyaç duyulan güncel bilgi ve uygulama becerileri kazanıyor" dedi.

REKLAM

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin kadınların kendi işlerini kurmalarına katkı sunduğunu ifade eden Beşikci, "İnanıyoruz kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen, mesleki gelişimlerine imkan tanıyan kurslarımızı sürdüreceğiz. Her bir kursiyerimizin yeni beceriler kazanarak geleceğe daha güvenle bakmasına destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İki kursiyerimiz kendi iş yerini açtı"

Kurs öğreticisi Sebile İnan, eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, kadınların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. İnan, "Bu kurslarımız tamamen ücretsiz kurslar. Bu yılda modülümüz, fön ve protez tırnak. Protez tırnak son yılların zaten çok revaçta olan bir modülü. Bayanların ilgisi, alakası çok güzel. Bu tarz mahallelerin de zaten bu kurslara çok ihtiyacı var. Belediyemizin sağlamış olduğu imkanlar, halk eğitimimizin destekleri ve bizlerin çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

REKLAM

Kadınların hem sosyalleşme hem de meslek edinme imkanı bulduğunu belirten İnan, "Zaten bayanların bu tarz sosyalleşmeye, meslek edinmeye çok ihtiyaçları var. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya, ön ayak olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız aldıkları eğitimle birlikte bir yıllık bir eğitim sürecinden sonra kendi iş yerlerine sahip olabiliyorlar, tabii ki kendilerini geliştirmek kaydıyla" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden bazılarının kendi işletmelerini açtığını anlatan İnan, "Şu anda iki tane arkadaşımız halihazırda iş yerlerini açmış bulunmaktalar. Bazı eksikleri için tekrardan kursa geliyorlar. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Diğer hedefi olan bütün öğrencilerimiz de elimizden geldiğince destekliyoruz ve yanlarındayız her zaman" diye konuştu.

REKLAM

"Genç girişimci kadınlara örnek olmak istiyorum"

Daha önce aldığı eğitimlerin ardından kendi iş yerini açan ve yaklaşık 1,5 yıldır işletmecilik yapan 32 yaşındaki Cemile Dermek, mesleki gelişimini sürdürmek amacıyla yeniden kursa katıldığını söyledi. Dermek, "Daha öncesinden Sebile hocamdan eğitim almıştım. Bugün burada da tırnak eğitimlerinin yapıldığını öğrendim. Yaklaşık 1 aydır da buradayım. Ücretsiz zaten kurslarımız. Buraya biraz da gelişim amacım hem tırnakta biraz kendimi geliştirmek, hem de genç girişimci bayanlara örnek olabilmek. Yaklaşık birkaç yıldır da kendi dükkanım var. Lazer epilasyon, cilt bakımı, mikroblading, kalıcı makyaj vesaire gibi uygulamalar yapıyorduk" dedi.

REKLAM

"Bir yıl eğitim aldıktan sonra kendi iş yerimi açtım"

Aldığı eğitimlerin ardından kendi iş yerini açan 28 yaşındaki Fadime Süer de mesleki gelişimini sürdürmek için kursa gelmeye devam ettiğini belirtti. Süer, "2 yıl üniversitemi okuduktan sonra güzellik uzmanı olarak mezun oldum. Eğitimimi biraz daha iyi geliştirmek için Halk Eğitimin yardımıyla bir yıl eğitim aldım. Boş kalan vakitlerimi tekrardan yine buraya hocamın yanına gelerek geliştiriyorum. Kendi yerimde de lazerimi, epilasyonumu, dövme silmemi vesaire gibi birçok işlemi yapıyorum. Bir yıl burada eğitim aldıktan sonra kendi iş yerimi de açtım. Şu an çok güzel ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"İlerleyen zamanda kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum"

Yaklaşık bir aydır kursa katılan 25 yaşındaki Emine Şimşek, öğrendiği meslekle kendi iş yerini açmayı hedeflediğini söyledi. Şimşek, "Şu an iyi orta seviyede olduğumu düşünüyorum hocamın sayesinde tabii ki. Şu an protez tırnak yapıyorum, jel yapıyorum, manikür yapıyorum. İnşallah ilerleyen zamanda da kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum. Kendime de çok güveniyorum" dedi.

"Çocuklarıma güzel bir gelecek sunmak istiyorum"

Çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek amacıyla kursa katılan 28 yaşındaki Aysel Tuncer ise daha önce bu alanda herhangi bir eğitim almadığını belirtti. Tuncer, "Ben bu kursa başladığımda hiçbir eğitim görmemiştim. Daha önce hiçbir şekilde kuaförlük kursuna başvurmadım. Kendi çocuklarımın geleceği için bu eğitime, bu kursa başvurdum. Kendime güzel bir iş yeri açayım. Onlara güzel bir gelecek sunayım. Onlarla güzel vakit geçirmek için bu kursa başvurdum" diye konuştu.