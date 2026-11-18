Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından ara tatilde çocuklara yönelik düzenlenen tiyatro ve atölye etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Ailelerden gelen talep üzerine tiyatro gösterimleri için ek seanslar açılırken, etkinliklerin 20 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

Tarsus Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocukların ara tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçirmeleri amacıyla hazırlanan etkinlik programı, 16 Kasım'da başladı. Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akademisinde gerçekleştirilen program kapsamında çocuklar, tiyatro gösterimleri ve çeşitli atölye çalışmalarıyla buluştu. İlk günden yoğun ilgi gören etkinliklerde, ailelerden gelen talepler üzerine tiyatro gösterimleri için ek seanslar açıldı.

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Çocuklar tiyatro ve atölyelerle buluştu

Program kapsamında 'Bremen Mızıkçıları', 'Trafik Işığı Macerası' ve 'Balın Hikayesi' adlı tiyatro oyunları sahneleniyor. Tiyatro gösterimlerinin yanı sıra 712 yaş grubundaki çocuklara yönelik pipet baskı, seramik boyama, mozaik, boncuk ve farklı el sanatlarını içeren atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kent Orkestrasının seslendirdiği şarkılarla renklenen etkinliklerde çocuklar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de hayal güçlerini üretime dönüştürme fırsatı buluyor.

Yoğun talep üzerine ek seanslar açıldı

Ara tatil boyunca devam edecek tiyatro gösterimlerine katılmak ve yoğun talep üzerine açılan ek seanslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ‘Alo 153 TİM’ hattını arayabileceği belirtildi. Gösterim biletlerinin ise ‘tbst.com.tr’ adresi üzerinden alınabileceği bildirildi. Etkinliklerin 20 Kasım'a kadar devam edeceği kaydedildi.